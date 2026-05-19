Napoli, linea verde sul mercato: Manna ci riprova per Della Rovere del Bayern Monaco

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato dei giovani prospetti. Nelle ultime ore, stando a quanto riferito da Radio Tutto Napoli, Giovanni Manna avrebbe avuto un nuovo contatto con l’entourage di Guido Della Rovere, esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Bayern Monaco e considerato uno dei talenti italiani più interessanti della sua generazione.

Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, Della Rovere ha poi proseguito il proprio percorso in Germania, dove quest’anno si è messo in evidenza con la seconda squadra del Bayern grazie a numeri importanti: quattro gol e dieci assist stagionali. Un rendimento che ha confermato le qualità del giocatore, già protagonista con tutte le selezioni giovanili azzurre fino all’Under 19.

Il contratto del talento italiano con il club bavarese scade nel 2027, con opzione per ulteriori due stagioni. Manna segue il ragazzo da tempo: già la scorsa estate il direttore sportivo azzurro aveva incontrato il padre del calciatore, senza però arrivare a sviluppi concreti. Adesso la situazione potrebbe evolversi diversamente. Della Rovere rispecchia infatti l’identikit di giovane di prospettiva che piace molto all’area scouting del Napoli, sempre più orientata verso profili futuribili ma già pronti a confrontarsi con realtà di alto livello internazionale.