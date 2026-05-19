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Napoli ignorato, Butez resta al Como: firmato il rinnovo, a breve l’annuncio. I dettagli

Napoli ignorato, Butez resta al Como: firmato il rinnovo, a breve l’annuncio. I dettagliTUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:53Serie A
Yvonne Alessandro

Le sirene di mercato del Napoli e le avance di Antonio Conte - al netto dell’ormai quasi certo addio a fine stagione - non hanno fatto vacillare il Como e nemmeno Jean Butez. Perché il club partenopeo aveva lasciato intendere il proprio gradimento per il portiere francese nelle ultime settimane, spinto dal tecnico salentino che lo aveva riempito pubblicamente di elogi dopo l’incrocio al Sinigaglia (0-0) del 2 maggio scorso.

Ma il 30enne non si muove dalle rive del Lago. Fabregas e tutta la società biancoblu, lungo la stagione da favola e l’Europa conquistata, sono rimasti piacevolmente soddisfatti delle prestazioni sfoggiate da Butez. Con 18 clean sheet lungo il campionato (miglior dato tra tutti i rivali), in attesa dell’ultima partita stagionale contro la Cremonese e il verdetto-Champions, si è rivelato un tassello imprescindibile del puzzle del Como. Con personalità e tecnica palla al piede per costruire dal basso o cogliere alla sprovvista le difese avversarie con lanci millimetrici, ha innalzato il livello del gioco inseguito dal suo allenatore.

Coraggio e anche parate formidabili - come il rigore annullato a Lobotka nei quarti di finale di Coppa Italia - sono valsi un premio importante. Infatti, secondo le informazioni raccolte da TMW, sarebbe ormai tutto fatto per il rinnovo di Butez con il Como: arrivata anche la firma del giocatore, sul prolungamento valido fino all’estate 2030. Due anni in più dunque rispetto all’accordo precedente che lo ha portato alla corte di Fabregas. Con tanto di adeguamento d’ingaggio. Ormai è solo questione di tempo per l’annuncio, ma arriverà presto. Perché Jean rimane al Como, per giocarsi l’Europa da protagonista.

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