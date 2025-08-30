Ufficiale Colpo in prospettiva del Siracusa, dalla Fiorentina arriva il 2005 Gudelevicius

Ernestas Gudelevicius è ufficialmente un nuovo calciatore del Siracusa. Il centrocampista lituano, classe 2005, arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina, società nella quale ha completato tutta la trafila nel settore giovanile fino a raggiungere la formazione Primavera 1.

Già convocato dalla Nazionale maggiore della Lituania, Gudelevicius è considerato un giovane di grande prospettiva e potrà ora mettersi alla prova nel calcio dei grandi con la maglia del Siracusa. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2028, a testimonianza della fiducia riposta in lui dalla società. Si è già aggregato al gruppo squadra e sarà fin da subito a disposizione dell’allenatore, mister Turati, per i prossimi impegni ufficiali della stagione.