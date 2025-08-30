Ufficiale
Catanzaro, altro rinforzo in attacco. Dal Cittadella arriva Luca Pandolfi
TUTTO mercato WEB
US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Luca Pandolfi che arriva dall’AS Cittadella 1973 con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Classe ’98, nello scorso campionato di Serie B, con la formazione veneta, ha collezionato 36 presenze andando a segno 8 volte.
