Guidonia Montecelio, ecco il rinforzo a centrocampo: firma Tessiore
Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Andrea Tessiore.
Dopo aver svolto le giovanili con la maglia della Sampdoria, il giocatore è stato protagonista anche a Pesaro, Latina e Trieste.
Nelle ultime due stagioni in Serie B, Tessiore ha vestito la maglia del Cittadella risultando sempre uno dei più presenti.
Il nuovo acquisto del Guidonia Montecelio 1937 Fc è già a disposizione dell'allenatore Ciro Ginestra e viene descritto come un centrocampista in grado di ricoprire entrambi le fasi con tecnica e facilità di corsa.
