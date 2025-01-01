Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Guidonia Montecelio, ecco il rinforzo a centrocampo: firma Tessiore

© foto di Matteo Ferri
Oggi alle 19:56
di Daniel Uccellieri

Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Andrea Tessiore.
Dopo aver svolto le giovanili con la maglia della Sampdoria, il giocatore è stato protagonista anche a Pesaro, Latina e Trieste.
Nelle ultime due stagioni in Serie B, Tessiore ha vestito la maglia del Cittadella risultando sempre uno dei più presenti.
Il nuovo acquisto del Guidonia Montecelio 1937 Fc è già a disposizione dell'allenatore Ciro Ginestra e viene descritto come un centrocampista in grado di ricoprire entrambi le fasi con tecnica e facilità di corsa.

