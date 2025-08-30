Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Massara: "Soddisfatti di Dovbyk, lo scambio con Gimenez non è nemmeno partito"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:26Serie A
di Yvonne Alessandro

Lo scambio Dovbyk-Gimenez andrà in porto tra Milan e Roma? A rispondere alla domanda legata alle ultime ore di mercato è intervenuto il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della trasferta contro il Pisa: "Questo scambio non è neanche partito. Vero che le ultime ore di mercato sono sempre concitate, già l'anno scorso ci fu uno scambio dell'ultimo minuto con Abraham-Saelemaekers. Però allo stato attuale questa cosa non esiste".

Sancho non arriva. C'è una trattativa in corso con George? E Dominguez?
"Sono nomi di giocatori interessanti che rientrerebbero in un organico. Non era semplice conservare le pedine chiare, era difficile per noi con i paletti del Fair Play Finanziario ed essere riusciti a tenere l'ossatura della squadra e inserire molti ragazzi giovani che consideriamo di talento, a disposizione di un grande allenatore come Gasperini è già una cosa importante. Se poi troveremo giocatori funzionali in queste ore cercheremo di sfruttarle".

Magari un centrale di centrocampo?
"No, in questo momento è più prioritaria la zona offensiva. Ma saranno eventualmente delle soluzioni che devono rientrare in una logica economica e tecnica e che possano aiutare a farci fare un salto di qualità. Altrimenti siamo già soddisfatti delle cose fatte".

Dovbyk rimane centravanti della Roma?
"Oggi lo è e siamo assolutamente soddisfatti. L'anno scorso ha segnato 17 gol in Serie A, è anche vero che attaccanti prolifici come lui e Gimenez sono al centro dell'attenzione dei movimenti dell'ultimo minuto dove molte squadre importanti sono alla ricerca del centravanti".

L'idea dello scambio però c'è. Vorrebbe farlo?
"In questo momento no. Ognuno ha il suo centravanti. Siamo contenti della nostra squadra e del nostro organico, voglio dare un contributo alle vostre notizie. Ma nelle prossime due giornate può sempre succedere qualcosa".

Com'è Roma? Meglio del Milan?
"Bellissimo perché c'è un entusiasmo enorme, siamo contenti di essere partiti bene domenica scorsa. Si vede l'impronta del mister, vogliamo continuare così per coltivare l'entusiasmo che ci travolge".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ancora una volta tutto (o quasi) negli ultimi tre giorni di mercato. Juventus ferma al palo da tutta l'estate: che senso ha spendere così tanto per Kolo Muani? Milan-Roma e lo scambio Dovbyk-Gimenez: i due meritavano un altro trattamento
