Como in serie B, i complimenti di Ghirelli: "Splendida cavalcata con impegno e professionalità"

“Complimenti, una splendida cavalcata che vi ha portato in B. Avete compiuto un percorso segnato da grande impegno e professionalità, in un anno tribolato a causa della pandemia quindi avete ancora maggior merito”. Queste le parole che il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, rivolge al Como promosso in serie B. “Si tratta di un club che rappresenta una storia gloriosa nel calcio italiano, che con i suoi valori ha onorato la Serie C. Ci vedremo a Como per la premiazione e già da ora auguro alla squadra il meglio per il prossimo campionato di serie B” conclude Ghirelli.