Cosenza eliminato nei play off: non scatta l'obbligo di riscatto di Ferrara. La situazione

Futuro in bilico per il terzino sinistro Antonio Ferrara al Cosenza. Con l’eliminazione dei calabresi dalla corsa alla Serie B infatti è venuta meno l’opzione per l’obbligo di riscatto del suo cartellino che appartiene al Benevento e che era legato proprio al salto di categoria dei Lupi. Il giocatore dunque potrebbe tornare in giallorosso con il club campano che poi deciderà cosa farne nella prossima estate.

Non è però ancora detto visto che erano due le clausole nell’accordo siglato la scorsa estate per il classe ‘99: la prima infatti prevedeva appunto l’obbligo di riscatto in caso di promozione, la seconda invece il diritto di riscatto da poter esercitare comunque in caso di permanenza in Serie C.

Starà dunque ora alla società calabrese decidere il da farsi anche se il possibile passaggio di proprietà potrebbe richiedere tempi lunghi per un’eventuale decisione. Inoltre, come sottolinea Calciobenevento.it, Ferrara in questa stagione non ha entusiasmato particolarmente con 26 presenze totali di cui però solo la metà dall’inizio. Per questo è probabile un rientro in Campania.