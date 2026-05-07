Cosenza, la nota dopo l'eliminazione dai playoff: "Aperti a nuovi acquirenti"

All'indomani dell'eliminazione dai playoff promozione di Serie C per mano del Casarano, vittorioso sul campo del 'Marulla' per 5-1, il Cosenza, ha diramato una lunga nota a chiusura della stagione 2025/2026.

Il Cosenza Calcio saluta la stagione con orgoglio e gratitudine. I rossoblù hanno chiuso i playoff al Marulla contro il Casarano con il risultato di 1-5. L’eliminazione però non cancella il lavoro svolto e l’impegno profuso. La società intende quindi ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito a costruire il percorso intrapreso in questa difficile stagione di campionato. Un immenso grazie va ai calciatori. Ogni uomo della rosa ha dato il massimo fino all’ultimo minuto. Hanno indossato la maglia con passione e senso di appartenenza, rappresentando la città con dignità in ogni partita.

Grazie a tutto lo staff

Grazie al mister Antonio Buscé che ha guidato il gruppo con competenza, dedizione e grande professionalità. Le sue scelte e il suo lavoro quotidiano hanno permesso alla squadra di competere ad alti livelli. Grazie al direttore sportivo Domenico Roma: il suo operato sul mercato e nella gestione quotidiana ha costruito un team competitivo e coeso. La sua visione è stata fondamentale per il progetto. Grazie a tutto lo staff. Preparatori atletici, medici, fisioterapisti, analisti, magazzinieri e collaboratori: un bouquet di professionisti che lavora nell’ombra con serietà e competenza. Il loro impegno è stato prezioso. Il Cosenza Calcio ha sempre creduto nel valore aggiunto del fare gruppo e dell’essere una grande famiglia. Questo spogliatoio ha dimostrato che, uniti, si possono superare ostacoli e raggiungere traguardi importanti.

Spirito di squadra e 19 vittorie conquistate

Lo spirito di squadra è stato l’arma in più in una stagione intensa. I numeri parlano chiaro. Abbiamo 19 vittorie conquistate sul campo e un gran lavoro svolto durante tutto l’anno. Il Cosenza ha mostrato durante il campionato 2025/2026 carattere, crescita e voglia di migliorarsi. Il percorso compiuto getta basi solide per il futuro della compagine. Siamo grati al pubblico del San Vito Marulla che è rimasto al fianco dei ragazzi sostenendoli in casa e ai tifosi che hanno mostrato l’attaccamento alla maglia rossoblù mostrandosi sempre presenti sugli spalti in trasferta. Il Cosenza Calcio guarda avanti con fiducia. La sconfitta è amara, ma sarà il punto di partenza per nuove prospettive.

Basi solide per il futuro

La società crede fermamente nel proprio potenziale ed è consapevole di aver gettato negli anni basi solide. In un momento complesso per il club, guarda al domani con fiducia e responsabilità, confermando l’apertura a nuovi progetti. La proprietà osserva con interesse le manifestazioni di disponibilità da parte di potenziali nuovi acquirenti seri e motivati. Nel frattempo, in attesa che vengano formalizzate nei termini di legge le ostentate offerte di acquisto, necessariamente si dovrà andare avanti con il massimo impegno, nel rispetto dell’intera città.