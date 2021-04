De Zerbi sul passato: "Il Foggia me lo portarono via. Ma non sarei mai potuto andare a Bari"

Nel corso della diretta serale di Sportitalia, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato, tra le altre, anche della sua esperienza al Foggia. E del mancato approdo al Bari di Gianluca Paparesta proprio per amore dei colori rossoneri: "Dopo aver fatto tanti anni a Foggia non potevo andare a Bari. E dico una cosa, il Foggia a me lo portarono via, non me ne sarei mai andato via così, a cuor leggero: ecco, Sassuolo è una situazione come Foggia, prima di mollare un posto dove sto bene ci penserei tante notti. Non escludo di andarmene, poi, ma non è una scelta facile".