Di Natale dopo il rinnovo: "La Carrarese è sempre stata la mia prima scelta"

Dopo essere stato confermato alla guida della Carrarese, arrivano anche le prime dichiarazioni da parte di Antonio Di Natale: "La Carrarese è sempre stata la mia prima scelta, in cuor mio non ho mai pensato di chiudere la mia esperienza in azzurro con sole tre panchine. Adesso ci aspetta un gran lavoro da portare avanti, passo dopo passo, per costruire una squadra con un gruppo di ragazzi funzionali a quella che sarà l'identità di gioco e tattica che cercheremo di trasmettere in sede di ritiro. Proprio quest'ultima fase sarà importante, strategicamente decisiva per porre le basi giuste di un collettivo che dovrà avere birra nelle gambe, coesione e mentalità quando arriveranno le partite ufficiali. Sono convinto che ci vorrà del tempo e pazienza perché creare l'amalgama non è banale, però con la disponibilità di tutti non credo che avremo particolari difficoltà. Il mio compito sarà quello di plasmare nei modi e tempi giusti l'idea che meglio si addice ai ragazzi che sceglieremo per costruire la nostra rosa. Con il ds Minguzzi e la Proprietà c'è dialogo costante, sinergia ed identità di vedute sul come fare calcio e sui requisiti che richiederemo nella scelta dei calciatori protagonisti della prossima stagione. Non vedo l'ora di partire per la preparazione per mettere in pratica tutto l'occorrente a sostenere una stagione che sia all'altezza della situazione".