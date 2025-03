Ufficiale Dopo il deferimento, il disastro annunciato: il Taranto è escluso dal campionato di C

La notizia era ormai attesa da tempo e adesso, dopo il deferimento per violazioni di tipo amministrativo arrivato lunedì, ecco quella che - salvo ricorsi e controricorsi - è la pietra tombale sulla stagione del Taranto: il club ionico, infatti, è stato estromesso dal campionato di Serie C 2024-25.

A renderlo noto, la Federazione, mediante la nota che di seguito riportiamo:

"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Il TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C).

Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite lo scorso 3 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa".

Più nel dettaglio sulla situazione degli ionici (CLICCA QUI per il dispositivo apparso sui canali ufficiali della FIGC):

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Salvatore Alfonso, anni 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Mark Colin Campbell, anni 1 (uno) di inibizione;

- per la sig.ra Maria Acquaviva, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Massimo Giove, anni 3 (tre) di inibizione;

- per la società Taranto FC 1927 Srl, esclusione dall'attuale campionato di competenza, nonché punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile".