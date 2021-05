Ds Pro Vecelli: "Non saremo una comparsa ai play off. Dal Girone C tante potenziali favorite"

vedi letture

Intervistato da Tuttoc.com il direttore sportivo della Pro Vercelli Alex Casella oltre a fare un bilancio della stagione regolare del club piemontese ha volto lo sguardo al futuro e ai play off: “Siamo una squadra che fin dall'inizio non siamo riusciti a gestire i risultati, arriviamo da quarti quindi con qualche favore nella partita secca ma noi non abbiamo fatto mai calcoli. Abbiamo sempre giocato per vincere. I ragazzi hanno lavorato tutto l'anno con l'obiettivo di vincere, questa cosa ci pone in una situazione di vantaggio. Possiamo essere una bella outsider in questi play off, ci teniamo a fare bene e sono convinto che i ragazzi faranno veramente bene continuando a stupire. Non li giocheremo per fare la comparsa, ma per vincere. - continua Casella parlando poi delle rivali più accreditate – A oggi di favorite ce ne sono tante, difficile fare pronostici adesso. Il Padova è stato primo tutto l'anno, il Sudtirol è un'ottima squadra mentre nel Girone C si fa fatica ad indicare una squadra che non possa essere favorita. Nel nostro girone c'è l'Alessandria, saranno dei play off sicuramente entusiasmanti. L'unico rimpianto è quello di non poter giocare davanti al pubblico".