ESCLUSIVA TMW - Verso la salvezza. Giana, Dalla Bona: "Bandita la parola playout: pensiamo a esultare a fine gara"

esclusiva Verso la salvezza. Giana, Dalla Bona: "Bandita la parola playout: pensiamo a esultare a fine gara"

vedi letture

Ultimi 90' della regular season, quelli che per la Giana Erminio potrebbero valere una salvezza nella quale la squadra crede fermamente: otto risultati utili consecutivi, 16 punti in queste appunto ultime otto gare. Ma la matematica ancora non è certa.

Di tutto questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il centrocampista biancazzurro Daniele Dalla Bona.

Nonostante il filotto di risultati utili, la matematica non vi premia e la salvezza deve arrivare: come arriva la Giana alla gara che può svoltare la stagione?

"Mancano ormai gli ultimi 90', ma noi arriviamo a domenica fiduciosi e carichi. Ultimamente abbiamo centrato qualche pareggio di troppo, in gare come quelle contro Grosseto e Pro Patria avremmo dovuto mantenere il vantaggio acquisito, però dalla nostra c'è comunque questa costanza di risultati che non era mai successa prima, quindi ci crediamo. Il gruppo ha dei valori, lo ha dimostrato anche il fatto che a gennaio non è stato ritoccato. Ovviamente c'è un po' di rammarico per qualche episodio, ma ormai dobbiamo pensare solo a domenica: il nostro girone è estremamente equilibrato, negli altri due chi ha i nostri punti è già salvo".

Accennavi ai punti: 41 i vostri, molti dei quali arrivati recentemente. Cosa non ha funzionato inizialmente?

"Sicuramente con un paio di punti in più saremmo stati al sicuro, ma andare a ricercare le cause di cosa non è andato non è neppure semplice. Alla fine credo che si sia stati penalizzati dalle tante defezioni iniziali, le hanno avute tutte ma noi, in fase di costruzione di un gruppo nuovo, siamo stati frenati in una crescita che si è invece vista ed è stata confermata dai risultati".

Domenica la Pistoiese si gioca la salvezza come voi: una sfida di nervi quindi per questo più difficile?

"Noi arriviamo al match con le nostre certezze e consapevoli che tutto dipende da noi, questo ci deve dare forza. La partita sarà sicuramente molto delicata, anche loro effettivamente si giocano tanto, forse hanno una posizione anche più complessa della nostra, e anche se tutti ci danno come favoriti non sono certo una formazione da sottovalutare: in una gara secca non si possono fare calcoli, sono partite a sè. Comunque belle da giocare, quando c'è in palio qualcosa è tutto più esaltante per un calciatore, e noi abbiamo anche voglia di rivincita dopo lo scorso anno".

Tutto dipenderà da voi, ma ci sono anche altre gare calde, come Livorno-Pro Sesto: occhi sugli altri campi?

"E' molto più saggio guardare solo a noi. Se poi vinceranno le altre e a noi non andasse bene allora li guarderemo gli altrui risultati, li ci sarà da fare i conti per forza, ma ripeto, guardiamo a noi e pensiamo a vincere. Sarebbe delittuoso pensare anche solo al pareggio, e arriveremmo ai playout con grande rammarico. Lottiamo fino in fondo, senza calcoli".

La parola playout è al momento bandita dallo spogliatoio?

"Assolutamente si. Dobbiamo solo focalizzarci sull'esultare a fine partita, deve essere quello l'unico pensiero".