tmw Giana Erminio, Dalla Bona: "Con 41 punti negli altri gironi saremmo già salvi"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il centrocampista della Giana Erminio Daniele Dalla Bona ha parlato, tra le altre, anche della corsa salvezza in relazione agli altri gironi: "Sicuramente con un paio di punti in più saremmo stati al sicuro, ma andare a ricercare le cause di cosa non è andato non è neppure semplice. Alla fine credo che si sia stati penalizzati dalle tante defezioni iniziali, le hanno avute tutte ma noi, in fase di costruzione di un gruppo nuovo, siamo stati frenati in una crescita che si è invece vista ed è stata confermata dai risultati".