Ufficiale Feralpisalò, blindato Zennaro: il centrocampista firma un contratto fino al 2028

"Feralpisalò è felice di comunicare il prolungamento del contratto di Mattia Zennaro fino al 30 giugno 2028. Il numero 20 ha collezionato 98 presenze in verdeblù, per un totale di 6249’ in campo, condite da 8 gol e 6 assist".

Con questa nota il club lombardo ha annunciato la blindatura del centrocampista arrivato nella stagione 2022/23 che in questi anni ha collezionato con la maglia dei Leoni del Garda novantotto presenze condite da otto gol e sei assist – 32 le gare giocate in questa stagione con tre gol e altrettanti assist – contribuendo alla promozione in Serie B.

Queste le prime parole del classe 2000 dopo la firma sul contratto: “Sono molto felice e orgoglioso di poter indossare questa maglia fino al 2028, c’è un legame speciale – ha dichiarato dopo la firma. Sono entusiasta per questo rinnovo. Desidero ringraziare il Presidente, Giuseppe Pasini, il Direttore sportivo, Andrea Ferretti, staff e compagni per la stima e la fiducia”.