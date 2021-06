Finale playoff, Alessandria-Padova non si sblocca: 0-0 al 90°. Si va ai supplementari

Serviranno i tempi supplementari per decidere chi fra Padova e Alessandria sarà la quarta squadra a essere promossa in Serie B. Dopo lo 0-0 dell'andata infatti anche la gara di ritorno finisce con il medesimo risultato con le due squadre che non riescono a farsi male. Per questo serviranno ancora trenta minuti almeno per conoscere il nome della squadra che salirà di categoria.