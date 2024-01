Ufficiale Fiorenzuola, in difesa arriva Reali a titolo temporaneo dalla Virtus Entella

È con una nota ufficiale che il Fiorenzuola "comunica di aver sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Stefano Reali fino al 30/06/2024. Il giocatore si trasferisce in rossonero a titolo temporaneo da Virtus Entella. Difensore centrale classe 2003 nato a Brescia, Reali è cresciuto tra i settori giovanili di Virtus Entella, Torino F.C. e A.C. Milan.

A Maggio 2021 Stefano fa il suo esordio in Serie B proprio con la maglia dell'Entella, prima di passare come protagonista alla Primavera 1 del Torino per una stagione intera. Da lì il rientro a Chiavari, con la scorsa stagione che lo ha visto protagonista con 21 presenze in Serie C Girone B e 4 presenze in Coppa Italia Serie C. Reali ha scelto di indossare la maglia numero 38 nella sua esperienza con U.S. Fiorenzuola 1922.

A Stefano il benvenuto in rossonero da parte di tutta la società U.S. Fiorenzuola".