Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Foggia, arriva il primo punto della gestione Pazienza. E nel weekend lo scontro diretto col Trapani

Foggia, arriva il primo punto della gestione Pazienza. E nel weekend lo scontro diretto col TrapaniTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 14:04Serie C
Claudia Marrone

Un'annata sportivamente complicata per il Foggia, fresca di cambio di proprietà ma ancora all'ultimo posto della classifica del campionato di Serie C, Girone C, e con lo scontro diretto con il Trapani penultimo ormai prossimo: i punti di distanza tra le due compagini, al momento attuale, sono quattro, e va da sé che per i Satanelli una vittoria sarebbe più che mai importante. Portarsi a -1 almeno dai playout potrebbe raddrizzare la stagione, almeno moralmente, e ribaltare un po' anche l'annata del tecnico Michele Pazienza.

Per il primo punti del trainer in rossonero, si sono dovute attendere sei gare, nelle prime cinque partite altrettante sconfitte che lo avevano persino messo in bilico, poi ieri una mezza svolta, un pari, 0-0, contro la Cavese; certo, deve essere questo solo un inizio, ma qualcosa si è appunto mosso, e potrebbe rappresentare quella scintilla che cambia una storia che appare scritta. Ma la prova si avrà soltanto nel weekend che chiuderà la settimana appena iniziata.

Intanto, come ha riferito Antenna Sud, queste le parole dell'allenatore nel post gara: "Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, sia nell’approccio alla gara che nella capacità di mantenere ritmi alti. Abbiamo attraversato anche momenti di difficoltà, ma siamo rimasti compatti: questo è un aspetto che mi rende fiducioso per il futuro. Ci sono ancora tante cose da migliorare, ma allo stesso tempo abbiamo visto segnali positivi che ci permettono di lavorare con maggiore ottimismo".

Articoli correlati
Pazienza carica il Foggia: "Serve una svolta, ma non è l’ultima spiaggia" Pazienza carica il Foggia: "Serve una svolta, ma non è l’ultima spiaggia"
Foggia, e se la Pazienza fosse finita? Nuovo ko per i Satanelli e ultimo posto in... Foggia, e se la Pazienza fosse finita? Nuovo ko per i Satanelli e ultimo posto in classifica
A Foggia traballa la panchina di Pazienza. Ma per ora si va avanti con l'ex Torres... A Foggia traballa la panchina di Pazienza. Ma per ora si va avanti con l'ex Torres
Altre notizie Serie C
Foggia, arriva il primo punto della gestione Pazienza. E nel weekend lo scontro diretto... TMWFoggia, arriva il primo punto della gestione Pazienza. E nel weekend lo scontro diretto col Trapani
Trapani, Aronica: "Rispetto per la Curva, ma no per la Tribuna: si rammarica se vinciamo"... Trapani, Aronica: "Rispetto per la Curva, ma no per la Tribuna: si rammarica se vinciamo"
Il conto alla rovescia è partito: stasera Viali fa l'esordio a Catania. Con un record... Il conto alla rovescia è partito: stasera Viali fa l'esordio a Catania. Con un record da tenere
Pro Patria, la situazione si fa drammatica. Ma Bolzoni allontana l'ipotesi dimissioni... Pro Patria, la situazione si fa drammatica. Ma Bolzoni allontana l'ipotesi dimissioni
Vicenza per il record: può eguagliare i punti finali di Catanzaro e Cesena degli... TMWVicenza per il record: può eguagliare i punti finali di Catanzaro e Cesena degli anni passati
Ternana nell'incertezza. È caccia a un nuovo allenatore e a un Ds...ma in versione... Ternana nell'incertezza. È caccia a un nuovo allenatore e a un Ds...ma in versione low cost
Serie C, si chiude la 33ª giornata con le prime della classe del Girone C: il programma... Serie C, si chiude la 33ª giornata con le prime della classe del Girone C: il programma
Arzignano, Di Donato: "Vittoria col Cittadella da dedicare alla città, siamo sulla... Arzignano, Di Donato: "Vittoria col Cittadella da dedicare alla città, siamo sulla strada giusta”
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Inter non vince più: è allarme rosso. Chivu si sta perdendo, va davvero confermato? Squadra lenta e prevedibile, giocatori involuti. Ora ci sono la Roma e lo scatenato Como. Milan e Napoli  credono nella rimonta-scudetto.
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Gattuso: "Chiesa ha deciso di tornare a casa. Anche Calafiori ha un dolorino..."
Immagine top news n.1 Inter, Marotta: “Non siamo davanti a uno psicodramma. Dobbiamo essere più forti degli errori arbitrali”
Immagine top news n.2 Cambiaghi al posto di Chiesa. Gattuso si "dimentica" ancora di Zaniolo, Bernardeschi e Berardi
Immagine top news n.3 Italia, Buffon: "È il momento del verdetto. Questi 120 giorni uno stillicidio, ci basta il 100%"
Immagine top news n.4 Cuba è rimasta al buio, la testimonianza dell'ex ct: "Il calcio si è fermato, 2 ore di corrente al giorno"
Immagine top news n.5 Italia, niente Chiesa: convocato Cambiaghi. Mancini-Scamacca-Bastoni: oggi le valutazioni
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini in silenzio dopo il Lecce: nervoso negli spogliatoi, subito via dall'Olimpico
Immagine top news n.7 Milan, Leao non parte per il Portogallo: Martinez rinuncia alla sua convocazione, resterà a Milano
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.3 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.4 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: “Inter, niente allarmismi. Il pareggio poteva starci, il campionato non è riaperto”
Immagine news Serie A n.2 De Paola sull’Italia: “Ora serve sentimento. Mi affiderei alle qualità di Palestra”
Immagine news Altre Notizie n.3 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: “Inter, niente allarmismi. Il pareggio poteva starci, il campionato non è riaperto”
Immagine news Serie A n.2 Italia-Irlanda del Nord, giovedì a Bergamo ci sarà anche il ministro Andrea Abodi
Immagine news Serie A n.3 Chiesa diverso da Mancini, Bastoni e Scamacca? Gattuso: "Non tutti sono uguali..."
Immagine news Serie A n.4 Inter, anche il mercato ora finisce nel mirino: spesi 82 milioni, ma Akanji è l'unico titolare
Immagine news Serie A n.5 Rio Ferdinand non ha dubbi: "Nesta era più forte di me, ma il più grande è stato Baresi"
Immagine news Serie A n.6 Il Lecce pensa al futuro: riscattato Luca Dalla Costa dal KAS Eupen, contratto quadriennale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, si torna alle origini. Richiamato D'Angelo in panchina per il post Donadoni
Immagine news Serie B n.2 Spezia-Donadoni, ora è ufficiale: dopo un colloquio, ecco la separazione consensuale
Immagine news Serie B n.3 Tutto in un colpo solo. L'Empoli può sorridere: ritrovata la vittoria e sfatato il tabù 'Castellani'
Immagine news Serie B n.4 Salta Pagliuca, ma il Padova ha pronto il sostituto. I biancoscudati puntato su Breda
Immagine news Serie B n.5 Avanti a suon di doppiette. Di Nardo del Pescara segna la quarta nell'ultimo mese
Immagine news Serie B n.6 Spezia, al capolinea l'avventura di Donadoni. Il club ha già ricontattato D'Angelo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, arriva il primo punto della gestione Pazienza. E nel weekend lo scontro diretto col Trapani
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Aronica: "Rispetto per la Curva, ma no per la Tribuna: si rammarica se vinciamo"
Immagine news Serie C n.3 Il conto alla rovescia è partito: stasera Viali fa l'esordio a Catania. Con un record da tenere
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, la situazione si fa drammatica. Ma Bolzoni allontana l'ipotesi dimissioni
Immagine news Serie C n.5 Vicenza per il record: può eguagliare i punti finali di Catanzaro e Cesena degli anni passati
Immagine news Serie C n.6 Ternana nell'incertezza. È caccia a un nuovo allenatore e a un Ds...ma in versione low cost
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann: "Lungo contratto col Como Women, ma non mi piaceva. L'Inghileterra è casa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, si chiude la 17ª giornata: la Roma allunga, pari per Inter e Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Milan e Como non si fanno male: finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Un punto a testa, finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza fra Ternana e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.5 La Fiorentina non approfitta del passo falso della Juventus: con il Parma finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Roma allunga sull'Inter. Oggi continua la 17ª giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince