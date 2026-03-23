TMW Foggia, arriva il primo punto della gestione Pazienza. E nel weekend lo scontro diretto col Trapani

Un'annata sportivamente complicata per il Foggia, fresca di cambio di proprietà ma ancora all'ultimo posto della classifica del campionato di Serie C, Girone C, e con lo scontro diretto con il Trapani penultimo ormai prossimo: i punti di distanza tra le due compagini, al momento attuale, sono quattro, e va da sé che per i Satanelli una vittoria sarebbe più che mai importante. Portarsi a -1 almeno dai playout potrebbe raddrizzare la stagione, almeno moralmente, e ribaltare un po' anche l'annata del tecnico Michele Pazienza.

Per il primo punti del trainer in rossonero, si sono dovute attendere sei gare, nelle prime cinque partite altrettante sconfitte che lo avevano persino messo in bilico, poi ieri una mezza svolta, un pari, 0-0, contro la Cavese; certo, deve essere questo solo un inizio, ma qualcosa si è appunto mosso, e potrebbe rappresentare quella scintilla che cambia una storia che appare scritta. Ma la prova si avrà soltanto nel weekend che chiuderà la settimana appena iniziata.

Intanto, come ha riferito Antenna Sud, queste le parole dell'allenatore nel post gara: "Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, sia nell’approccio alla gara che nella capacità di mantenere ritmi alti. Abbiamo attraversato anche momenti di difficoltà, ma siamo rimasti compatti: questo è un aspetto che mi rende fiducioso per il futuro. Ci sono ancora tante cose da migliorare, ma allo stesso tempo abbiamo visto segnali positivi che ci permettono di lavorare con maggiore ottimismo".