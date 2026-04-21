Foggia, esonerato Pazienza: media punti a 0.50. La peggiore della sua carriera

Il cerchio si è chiuso, e non nel modo sperato. Michele Pazienza è stato esonerato dal Foggia: al suo posto torna Enrico Barilari, già in panchina in precedenza nella stessa tormentatissima stagione dei rossoneri. I dati restituiscono una carriera da allenatore che racconta, con precisione, la storia di un declino progressivo.

La parabola in numeri

Alla guida dell'Audace Cerignola (2020-2023), Pazienza aveva costruito la propria reputazione su basi solide: 123 partite, 65 vittorie, 32 pareggi, 26 sconfitte, media punti di 1.85. Un rendimento da allenatore di valore, con una squadra identitaria e riconoscibile. Anche all'Avellino (2023-2024), in una piazza ben più esigente, il rendimento aveva tenuto: 52 partite, 26 vittorie, media 1.75.

Poi la deriva. Al Benevento (febbraio-marzo 2025): cinque partite, nessuna vittoria, quattro pareggi e una sconfitta, media 0.80. Alla Torres (giugno-novembre 2025): 14 gare, 2 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte, media 0.71. Al Foggia: 10 partite, 1 vittoria, 2 pareggi, 7 sconfitte, media 0.50. Il dato più basso della sua carriera da tecnico.

Una traiettoria senza inversione

La sequenza è lineare e non ammette interpretazioni generose: 1.85 → 1.75 → 0.80 → 0.71 → 0.50. Non è una flessione improvvisa, ma una deriva che ha accelerato in modo visibile nell'ultimo anno. Nelle tre esperienze consecutive a Benevento, Torres e Foggia — 29 partite di campionato — Pazienza ha raccolto appena 3 vittorie.

Il Foggia come verdetto

Pazienza aveva ricevuto la panchina dei rossoneri il 17 febbraio 2026, con il Foggia all'ultimo posto nel Girone C: peggior difesa del raggruppamento con 46 reti subite, secondo peggior attacco con 23 gol segnati. In 10 gare ha raccolto 5 punti su 30 disponibili. La missione salvezza non è stata completata.

Per Pazienza, cresciuto calcisticamente proprio nel Foggia da giocatore, è la quinta panchina consecutiva a chiudersi in anticipo. La città che lo ha visto nascere come calciatore ha consegnato, invece, il verdetto definitivo su un momento professionale che i numeri descrivono chiaramente: il tecnico che a Cerignola produceva quasi 2 punti a partita, al Foggia ne ha prodotti la metà.