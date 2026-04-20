Foggia quasi in Serie D, si pensa a un clamoroso ribaltone: via Pazienza per Barilari

Con una retrocessione in Serie D a un passo, e la sola matematica che tiene aperta la porta, dopo la sconfitta maturata nel derby contro il Monopoli nella serata di ieri in casa Foggia si starebbe pensando a un clamoroso, e forse tardivo, nuovo cambio in panchina con l’esonero di Michele Pazienza e il ritorno di Enrico Barilari.

Lo riferisce CalcioFoggia spiegando che la dirigenza starebbe valutando questa ipotesi nella speranza che il tecnico ligure, esonerato dopo 13 partite, possa dare una scossa psicologica alla squadra in vista dello scontro contro la Salernitana che potrebbe valere un quasi insperato accesso ai play out. Anche se molto passerà anche dal risultato del Giugliano, che al momento ha nove punti di vantaggio, impegnato in casa della Casertana. Da regolamento infatti se ci saranno più di otto punti fra la diciottesima e la diciassettesima gli spareggi non si disputeranno.

Pazienza, che è finito al centro della critica dei tifosi per non aver dato la svolta sperata dal suo arrivo in panchina a inizio febbraio, sta viaggiando a una media molto più bassa del suo predecessore Barilari (che era subentrato a stagione in corso a Delio Rossi: per l’ex centrocampista in 10 panchine la media punti si attesta infatti su 0,5 punti a partita, quasi la metà di quella del ligure che in 13 panchine aveva ottenuto una media di 0,92.