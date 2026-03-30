La vittoria quando conta. Pazienza può cambiare il destino suo e quello del Foggia

Anni complicati quelli che, in epoca recente, ha vissuto Michele Pazienza, che da dopo l'addio all'Audace Cerignola sembra non aver più trovato fortuna. Un campionato di Serie D vinto con i pugliesi, poi i playoff di Serie C, e la chiusura di un ciclo, che il 13 settembre 2023 porta l'allenatore all'Avellino, in sostituzione di Massimo Rastelli: secondo posto e semifinale playoff, tutto sembra andare bene, ma il 22 settembre dell'anno successivo ecco l'esonero dalla compagine irpina. Il 5 febbraio 2025, però, la chiamata del Benevento: la Strega è -2 dalla vetta, ma la situazione tracolla, e il 10 marzo il trainer è esonerato.

A inizio di questa stagione, gli dà fiducia la Torres, che parte forte, arriva la vittoria - la prima dal settembre 2024 di Pazienza - contro il Pontedera. Tutto bene? No, seguono poi quattro pareggi e sette sconfitte, con annesso esonero, il terzo in 14 mesi, mesi che hanno visto l'allenatore per ben 22 volte in panchina con la sola vittoria contro i toscani all'attivo. Il 17 febbraio, però, ecco il Foggia, ultimo posto nel Girone C di Serie C. Un altro mezzo disastro, cinque sconfitte in altrettante gare, poi il pareggio con la Cavese, in una sorta di scontro diretto per la salvezza. Boccata di ossigeno pura, e respiro a pieni polmoni ieri, con la vittoria sul Trapani che ha permesso ai Satanelli di portarsi a -1 dai siciliani, che domani avranno un importante appuntamento in Tribunale. Esclusione o non esclusione? A ora c'è solo da ragionare con la presenza dei siciliani nel campionato, senza troppi calcoli su come eventualmente potrebbero cambiare le situazioni.

Fiato sospeso sì, ma di sicuro quella di ieri è una vittoria che potrebbe riscrivere la storia non solo della compagine rossonera, che dovrà tentare il tutto per tutto per salvare la categoria, ma anche la storia personale dell'allenatore, che ha ora una grande occasione per rilanciarsi.