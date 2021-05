Foggia, Marchionni in vista del derby: "Possiamo sorprendere ancora. Come a Catania"

Alla vigilia del derby contro il Bari di domani valido per il secondo turno dei play off di Serie C, il tecnico del Foggia Marco Marchionni ha parlato così in conferenza stampa sognando un altro colpo dopo quello contro il Catania nel primo turno: "Sarà un bel derby, affronteremo il Bari con serenità, consapevoli di non poter commettere errori: se giochiamo come sappiamo, possiamo toglierci delle soddisfazioni e sorprendere ancora, come a Catania. Loro vorranno fare la partita, hanno due risultati su tre ma troveranno un Foggia voglioso di stupire, che di certo non starà a guardare. È stata una settimana di lavoro importante, abbiamo recuperato qualche elemento e perso altri, ma chi scenderà in campo darà tutto. - conclude Marchionni come riporta il sito del club La sorpresa della Sud? È la prima volta che li vedo cantare in curva quest’anno, ci hanno trasmesso carica ed energie positive. Regalare loro un sogno sarebbe fantastico”.