Ghirelli: "Dura gestire questa stagione. Lavoriamo per anticipare il rientro dei tifosi allo stadio"

Intervistato nel corso di Cpiace su San Marino tv il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato a 360 gradi della stagione di Serie C che sta per andare a concludersi con play off e play out: “Noi non siamo un’isola dove tutto è deciso, spesso creiamo problemi alla ASL perché loro sono impegnate in una situazione difficile e dobbiamo rispettare le loro decisioni. È stata dura gestire questa cosa per oltre 120 partite, ma abbiamo seguito sempre la stessa traiettoria. Abbiamo seguito il protocollo sanitario, un punto di riferimento, e il buon senso, oltre l'interlocuzione con le ASL, un'autorità sul territorio gerarchicamente superiore agli altri. Ho chiesto inoltre ai presidenti di non litigare, perché se lo avessimo fatto, in un periodo di pandemia, all'esterno non sarebbe stata una bella immagine. Ora ci auguriamo che non vi siano ulteriori problemi, abbiamo dei margini, ma sarebbero soluzioni che creerebbero problemi. Tifosi? Mi auguro che da giugno possa esserci il loro ritorno allo stadio, stiamo anche cercando di anticipare la cosa. - continua Ghirelli soffermandosi sulla Coppa Italia – Se la Juventus va a giocare in casa di una piccola sicuramente lo stadio sarebbe pieno e tutta Italia la guarderebbe in tv anche solo per assistere, eventualmente, alla favola di una piccola che batte la big di turno. Ho contrastato questa nuova Coppa Italia perché non ha prospettive".