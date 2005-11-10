Grosseto, Vetrini dopo il 4-4 di Livorno: "È stato uno spot per il calcio"
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Luca Bargellini
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17.10.2026 16:04Serie C
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Dopo il 4-4 di Livorno, Filippo Vetrini, dg del Grosseto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a commento del pirotecnico derby toscano andato in scena ieri per la decima giornata del campionato di Serie C.
"Nessun rammarico, è stato uno spot per il calcio. Mi sono divertito, oggi si sono sfidate due grandi squadre. I nostri tifosi avrebbero meritato di assistere a questo spettacolo. L’arbitro di stasera è stato ben allineato allo spettacolo in campo".
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