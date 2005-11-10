Grosseto, Vetrini dopo il 4-4 di Livorno: "È stato uno spot per il calcio"

Dopo il 4-4 di Livorno, Filippo Vetrini, dg del Grosseto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a commento del pirotecnico derby toscano andato in scena ieri per la decima giornata del campionato di Serie C.

"Nessun rammarico, è stato uno spot per il calcio. Mi sono divertito, oggi si sono sfidate due grandi squadre. I nostri tifosi avrebbero meritato di assistere a questo spettacolo. L’arbitro di stasera è stato ben allineato allo spettacolo in campo".