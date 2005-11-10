Grosseto, Vetrini: “Non cambia minimamente l’obiettivo di inizio stagione”

Il Grosseto non cambia rotta dopo la vittoria per 2-0 sulla Reggiana. A fotografare il momento dei maremmani è il direttore generale Filippo Vetrini, intervistato da TuttoC.com, che ha riconosciuto la difficoltà del test ma ha ribadito la linea societaria: nessun ritocco alle ambizioni, almeno per ora. “Partita difficilissima contro l’avversario più forte incontrato finora, anche se va detto che lo Spezia ancora era un po’ in rodaggio quando l’abbiamo affrontata la prima giornata”.

Una vittoria di sacrificio e di approccio

Vetrini ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dalla squadra. “Sono molto soddisfatto per l’approccio e per lo spirito di sacrificio che hanno avuto i ragazzi”. Poi ha indicato l’aspetto decisivo del match: “Credo che siamo stati bravi a colpire la Reggiana al momento giusto”.

Spazio anche alla porta inviolata, che il dirigente non attribuisce solo al lavoro difensivo. “Non nascondo che abbiamo avuto un po’ di fortuna a rimanere con la porta inviolata, ma la difesa ha lavorato molto bene di reparto contro un attacco super come quello della Reggiana”.

Indiani e Tesser, sfida tra maestri della panchina

Il direttore generale ha dedicato un passaggio anche al confronto tra gli allenatori. “Penso, senza voler mancare di rispetto a nessuno che domenica si siano affrontati due allenatori top per la categoria e forse anche oltre. Speriamo che le giovani leve apprendano dei concetti da due giganti della panchina come Indiani e Tesser”.

Un gruppo che cresce

Vetrini ha poi evidenziato i segnali positivi arrivati dal campo. “La squadra sta acquisendo sempre più consapevolezza e questo mi fa ben sperare per il proseguo del campionato”. Sulla crescita del gruppo ha aggiunto: “Il gruppo credo che stia dimostrando una maturità e un’autostima che sta crescendo di partita in partita, speriamo di continuare su questa falsariga”.

Un’evoluzione che sorprende anche la dirigenza. “Questa squadra ci sta sorprendendo sempre di più, come dico sempre speriamo di continuare questo bel sogno il più a lungo possibile”.

L’obiettivo non cambia

Alla domanda sulla possibilità di rivedere le ambizioni, il dg del Grosseto ha chiuso ogni porta, almeno per il momento. “Non cambia minimamente l’obiettivo di inizio stagione, ovvero di lasciarsi alle spalle cinque squadre. Al momento che avremo raggiunto questo traguardo, vedremo eventualmente di cambiare le nostre mire. Speriamo che ci sia la possibilità di porsi questo “problema”.”