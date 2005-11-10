Grosseto, Vetrini: "Indiani è il nostro Special One. Il derby con il Livorno è sentitissimo"

Il direttore generale del Grosseto Filippo Vetrini ha rilasciato una lunga intervista a TuttoC.com in vista del derby con il Livorno. La squadra di Indiani è reduce dalla vittoria per 3-2 con la Vis Pesaro "Questi ragazzi ci stanno sorprendendo ogni giorno di più. La speranza è quella di svegliarci il più tardi possibile da questo sogno".

Domani sera è in programma il derby contro il Livorno allo stadio Armando Picchi. Che partita si aspetta e quanto può rappresentare questa sfida per le ambizioni del Grosseto?

"Affrontiamo un derby sentitissimo dalla nostra tifoseria. Il rammarico di non poterli avere vicini a causa del divieto di trasferta è grande, ma proveremo a regalar loro una prestazione importante. Ricordo che nei 16 precedenti disputati al Picchi il Grosseto non è mai riuscito a conquistare i tre punti, uscendo sconfitto in dieci occasioni. Nella stagione 2023-2024 soltanto un colpo di testa in pieno recupero ci impedì di portare a casa la vittoria, quando il Grosseto era guidato da mister Bonuccelli. Nel 2024-2025, invece, dopo un primo tempo perfetto chiuso sullo 0-2, nella ripresa, complici la nostra voglia di continuare ad attaccare e la forza dell'avversario, siamo stati rimontati fino al 5-2 dalla squadra allenata proprio da Paolo Indiani, che a fine stagione conquistò anche lo Scudetto di categoria. Probabilmente il nostro errore più grande, in quell'annata, fu non insistere con tutte le nostre forze per portare Indiani a Grosseto fin dall'inizio. In quel secondo tempo capimmo la differenza che può fare un allenatore del suo valore".

Mister Paolo Indiani sta dimostrando ancora una volta tutto il suo valore. Quanto è importante la sua esperienza nella crescita di questo gruppo e quali sono i reali obiettivi stagionali del Grosseto?

"L'esperienza di Paolo Indiani è tutto per questa squadra e per questo gruppo. È il nostro "Special One". Insieme al suo staff, composto in gran parte da collaboratori molto giovani, sta facendo crescere in maniera esponenziale il rendimento dell'intera rosa".

Dopo il derby con il Livorno arriverà la sfida casalinga contro la Reggiana, un'altra formazione importante del girone. Quanto potranno dirci queste due partite sulle reali potenzialità del Grosseto?

"Il Grosseto deve continuare a concentrarsi su una partita alla volta, come ha fatto in queste prime nove giornate, con la leggerezza tipica di una squadra giovane ma anche con la consapevolezza di poter stare in questa categoria in maniera più che dignitosa".