Gubbio, Juanito Gomez in doppia cifra. L'ultima volta? 8 anni fa con l'Hellas promosso in Serie A

35 anni e non sentirli. Nonostante la sconfitta contro il Cesena nel recupero di ieri in casa Gubbio c’è qualcosina da festeggiare: il ritorno in doppia cifra dell’attaccante e trascinatore Juanito Gomez. L’argentino classe ‘85 infatti con la rete messa a segno ieri al Manuzzi si è portato a quota 10 reti in campionato. L’ultima volta che il calciatore era riuscito a segnare almeno dieci gol in campionato era stato otto anni fa quando con la maglia dell’Hellas Verona di Mandorlini conquistò la promozione in Serie A.