Ufficiale Juanito Gomez si ritira, il saluto della Virtus Verona: "Autentica leggenda del calcio italiano"

vedi letture

L'annuncio è stato dato nella giornata di oggi: Juanito Gomez lascia il calcio giocato. L'ex attaccante dell'Hellas Verona ha chiuso la sua carriera con la maglia della Virtus Verona e proprio i rossoblù lo hanno salutato con un comunicato: "Juan Ignacio Gomez Taleb, meglio conosciuto come Juanito Gomez, annuncia il ritiro dal calcio giocato. Classe 1985 - spegnerà 40 candeline il prossimo 20 maggio - l'attaccante della Virtus Verona lascia il campo da autentica leggenda del calcio italiano, con all’attivo 508 presenze e almeno un gol segnato in venti stagioni consecutive nei campionati professionistici, a partire dal suo arrivo in Italia dall’Argentina, a soli 19 anni.

Nel corso della sua lunga carriera, Juanito è diventato anche un simbolo del football veronese, avendo militato in tre club del territorio: l’Hellas Verona – con cui ha esordito in Serie A – il Legnago Salus e infine la Virtus. Proprio con la maglia rossoblù ha collezionato 98 presenze e 16 gol in tre stagioni, dal 2022 al 2025, contribuendo in in maniera determinante allo storico approdo della squadra di Gigi Fresco al primo turno dei playoff nazionali di Serie C nel torneo 2022/23. Indimenticabile la sua rete nella vittoria per 1-0 sul campo del Padova, che ha garantito il passaggio del turno nei playoff di girone.

Giocatore esperto e leader nello spogliatoio, Juanito vanta anche 89 presenze e 12 reti in Serie A. Oltre alle sue doti tecniche e acrobatiche - con il colpo di testa come marchio di fabbrica - si è distinto per professionalità e carisma, diventando un modello per tanti giovani calciatori.

La Virtus Verona ringrazia Juanito per il suo straordinario contributo dentro e fuori dal campo, e gli rivolge un caloroso in bocca al lupo per il futuro".