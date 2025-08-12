Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Juventus, test e mercato: Tudor sogna il ritorno di Kolo Muani

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30
di Camillo Demichelis

Ieri la Juventus ha beneficiato di una giornata di riposo, dopo essere rientrata a Torino dal ritiro in Germania. Oggi, i bianconeri riprenderanno la preparazione alla Continassa, proseguendo il lavoro in vista dell’amichevole in famiglia di mercoledì all’Allianz Stadium contro la Next Gen. Sarà un’occasione utile per testare schemi e condizione atletica a pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione. Dopodiché, sabato 16 agosto, la squadra affronterà l’Atalanta in quello che sarà l’ultimo banco di prova prima del via alla Serie A. L’appuntamento con i nerazzurri rappresenta un test importante per affinare i meccanismi e consolidare l’intesa tra i reparti. Una sfida che servirà anche a Tudor per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico croato vuole arrivare pronto alla prima di campionato.

Tudor soddisfatto del lavoro degli attaccanti.
L’amichevole disputata contro il Borussia Dortmund ha fornito buoni spunti di riflessione a Igor Tudor, che può guardare al futuro con un certo ottimismo. Il tecnico croato, infatti, ha potuto apprezzare la già evidente intesa tra Francisco Conceição, Kenan Yildiz e Jonathan David. I tre, schierati insieme per la prima volta dall’inizio, hanno mostrato un’ottima sintonia nei movimenti offensivi, alternandosi con intelligenza tra profondità e gioco tra le linee. Conceição ha brillato per dribbling e accelerazioni, Yildiz per la sua capacita di liberarsi degli avversari e servire i compagni, mentre David si è fatto trovare sempre nel posto giusto al momento giusto. Le trame offensive viste contro i tedeschi hanno evidenziato una manovra più fluida e verticale, frutto del lavoro settimanale sul campo. Tudor, inoltre, ha potuto valutare anche la compattezza della fase difensiva, con una squadra capace di ripiegare velocemente senza perdere aggressività. Questi segnali positivi aumentano la fiducia in vista delle prossime sfide, dove sarà fondamentale mantenere alta l’intensità e l’attenzione per tutti i novanta minuti.

Kolo Muani è la priorità della Juventus.
La Juventus ha un grande obiettivo di mercato: riportare a Torino Randal Kolo Muani. Il francese, reduce dal prestito in bianconero nella scorsa stagione, ha espresso in più occasioni la volontà di tornare in quella che considera ormai la sua casa calcistica. Durante la parentesi juventina, Kolo Muani ha instaurato un ottimo rapporto con i compagni, con il tecnico Igor Tudor e con l’intera dirigenza, in particolare con Damien Comolli, che ne apprezza qualità tecniche e leadership silenziosa. Il feeling creato nello spogliatoio e il ricordo delle prestazioni offerte in maglia bianconera rendono il legame tra le parti ancora più solido. La Juventus, tuttavia, dovrà prima concretizzare una cessione per liberare spazio economico, ma se le uscite dovessero tardare, Comolli sarebbe pronto a fare un passo importante e chiudere comunque l’operazione con il Paris Saint-Germain. La trattativa non è semplice, ma la volontà comune e la sintonia costruita lo scorso anno fanno sì che il patto tra il club e il giocatore resti più saldo che mai. Tudor, dal canto suo, spera di riabbracciare al più presto un attaccante capace di incidere in ogni fase di gioco.

