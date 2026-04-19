TMW La Pro Vercelli guarda al Girone C per rinforzarsi: piacciono Riggio in difesa e Inglese in avanti

Non ci sono solo, come anticipati, i nomi di Giannotti del Trento e D'Urso della Triestina sul taccuino della Pro Vercelli per rinforzare la rosa per al prossima stagione e dare al tecnico Michele Santoni una squadra che possa puntare a qualcosa in più della salvezza.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club piemontese sarebbe interessato al difensore di piede destro Cristian Riggio, attualmente in forza al Potenza nel Girone C dove ha collezionato 28 presenze con una rete. Il tecnico del club infatti vorrebbe avere a disposizione per la prossima stagione una batteria di centrali destri formata da Stefano Marchetti, con cui però bisogna trovare l'accordo per proseguire assieme, Niccolò Ronchi e appunto il classe '96.

Per l'attacco, con il capitano Comi che è sempre corteggiato dalla Sanremese, invece l'ultima idea porta all'esperto Roberto Inglese, attualmente fermo ai box per un problema alla schiena dopo aver messo a segno quattro reti in 15 presenze con la Salernitana. Il classe '91 è infatti in scadenza di contratto con i campani, anche se ci sarebbe un rinnovo automatico al raggiungimento di determinate condizioni, e potrebbe dunque arrivare a parametro zero.