Il Guidonia Montecelio si rinforza a centrocampo: contratto pluriennale per D'Urso
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Guidonia Montecelio "comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Christian D'Urso che ha sottoscritto un accordo pluriennale con il club.
Il centrocampista classe 1997, cresciuto nel settore giovanile della Roma, vanta anche una lunga esperienza in Serie B. Nella serie cadetta D'Urso ha infatti giocato con le maglie di Latina, Carpi, Ascoli, Cittadella, Perugia e Cosenza prima di disputare le ultime stagioni nella Serie C Sky WiFi con la Triestina dove nel 2024/2025 ha totalizzato dieci assist e nel 2025/2026 ha realizzato 5 gol. Inoltre D'Urso conta un'esperienza all'estero, nella Super League 1 greca, con l'Apollon Smyrnis Fc.
Il calciatore sarà a disposizione dell'allenatore Giovanni Lopez fin dal primo giorno del ritiro".