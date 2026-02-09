Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Triestina, D'Urso detta la linea: "Non preoccupiamoci delle voci, ma solo del campo"

Triestina, D'Urso detta la linea: "Non preoccupiamoci delle voci, ma solo del campo"
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:07Serie C
Tommaso Maschio

Grande protagonista della vittoria per 4-1 contro l’Inter Under 23, il centrocampista offensivo della Triestina Christian D’Urso, autore di una doppietta, ha parlato ai canali ufficiali del club soffermandosi sulla complicata rincorsa verso la salvezza: “Siamo andati al riposo in vantaggio e non era così scontato che anche nella ripresa ci sarebbe stato un continuo crescendo nello spingere e attaccare. Mi è piaciuto l’atteggiamento e il comportamento della squadra. - spiega D’Urso come si legge sul sito del club - Detto ciò noi non dobbiamo preoccuparci delle voci e delle cose che succedono fuori dal campo, scendiamo sul prato e dobbiamo solo pensare a quello che succede lì dentro, come abbiamo fatto oggi (ieri NdR)”.

“L'umore è importantissimo e l'abbiamo visto, abbiamo giocato bene e più lo mostravamo in partita più le giocate importanti le rischiavamo e riuscivano. - prosegue ancora D’Urso - Dobbiamo continuare così, c'era un grande senso di rivalsa dopo l'ultima gara nella quale non mi ero piaciuto e dove la prestazione non era stata all'altezza del nostro livello. Da parte di tutti c'era grande voglia di rifarsi e l'abbiamo dimostrato”.

“Quanto a me, pensando a tutte le prestazioni fatte quest'anno credo ne siano state fatte bene anche diverse altre, con Marino la fortuna è stata quella di ritrovare il gol, ma di partite positive ne ho e ne abbiamo fatte molte anche con Tesser. - conclude il fantasista - Poi magari dopo tante occasioni la palla non entrava e successivamente subivi gol, questo dava una lettura diversa della prestazione singola e di squadra. Ci sono tanti punti ancora sul piatto, noi dobbiamo solo cercare di portarne a casa più possibile e finché la matematica non ci condanna dare corpo alla speranza di recuperare".  


