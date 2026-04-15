Ufficiale
Il Catania ci ripensa: esonerato Viali con tutto il suo staff dopo sole quattro partite
TUTTO mercato WEB
Lo abbiamo anticipato poco fa, ora arriva la notizia ufficiale: William Viali non è più il tecnico del Catania. È stato esonerato con tutto il suo staff.
Questa la nota diffusa dal club etneo:
"Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra William Viali, l’allenatore in seconda Marcello Cottafava, il preparatore atletico Luigi Pincente e il match analyst Vincenzo Perri: ai quattro professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu e la pericolosa scommessa estiva. Milan: il futuro di Allegri è chiaro. Juve: il “giovane” Spalletti. Napoli: è iniziato il braccio di ferro DeLa-Conte. Parma: l’“inadatto” Cuesta. E la demonizzazione del 3-5-2
Ora in radio
Primo piano
"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
"La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Bologna, Italiano scherza: "Emery dice attack? Io rispondo defence... Ho chiesto al club Tom Cruise"
Serie B
Serie C
"Bandecchi come Ceausescu". E il sindaco risponde ai Rizzo: "Un onore esser malvisto da gente simile"
Pronostici
Calcio femminile