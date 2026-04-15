Ufficiale Il Catania ci ripensa: esonerato Viali con tutto il suo staff dopo sole quattro partite

Lo abbiamo anticipato poco fa, ora arriva la notizia ufficiale: William Viali non è più il tecnico del Catania. È stato esonerato con tutto il suo staff.

Questa la nota diffusa dal club etneo:

"Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra William Viali, l’allenatore in seconda Marcello Cottafava, il preparatore atletico Luigi Pincente e il match analyst Vincenzo Perri: ai quattro professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".