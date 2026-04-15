Ufficiale
A poco più di un mese dal suo esonero, Toscano torna sulla panchina del Catania: la nota
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Lo avevamo anticipato nel tardo pomeriggio, poi è arrivata la prima ufficialità: il Catania ha deciso, dopo sole quattro gare, per l'esonero di William Viali e del suo staff. Con Mimmo Toscano, primo tecnico della stagione, che torna quindi sulla panchina rossazzurra.
Questa la nota ufficiale della società siciliana:
"Catania Football Club comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Domenico Toscano.
A mister Toscano e all'intero staff tecnico, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti".
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