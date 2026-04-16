Esclusiva TMW Marchese: "Il Catania può arrivare lontano. A patto di cacciare 'le streghe' dalla testa"

Cambio in corsa per il Catania, che dopo una breve parentesi con William Viali - durata solo quattro giornate - ha richiamato alla guida della prima squadra Domenico Toscano. Di questo, in diretta nel corso dell'appuntamento odierno con A Tutta C, il format di TMW Radio dedicato alla Serie C, ne ha parlato l'ex rossazzurro Giovanni Marchese.

Queste le sue parole: "Un nuovo ribaltone dopo quattro giornate forse non se lo aspettava nessuna, ma chiaramente i risultati non erano consoni al club, e la società ha deciso di cambiare marcia prima che potesse essere troppo tardi per un eventuale secondo corso. E ha richiamato il mister Toscano, che comunque stava facendo bene: aveva una solidità difensiva ottima in casa e anche in trasferta stava facendo bene. Non è infatti un caso che sia stato richiamato il tecnico, esonerato forse perché la squadra doveva avere una marcia in più, serviva una scossa. Ma la svolta non c'è stata, anzi, mi è sembrato di vedere un Catania un po' meno solido in fase difensiva e un po' meno cattivo in fase offensiva. Cambiare da un modulo all'altro non è mai facile in corsa, anche se ormai i calciatori sono abituati a fare tutto, ma è chiaro poi che la proprietà non si aspettava due sconfitte. E arrivare ai playoff nelle condizioni attuali non sarebbe stato come il Catania che abbiamo visto durante la stagione".

Il secondo posto è in mano rossazzurra: con Toscano può essere blindato?

"Sì, può essere blindato perché ci sono sempre tre punti di vantaggio e stiamo parlando di una squadra i cui ragazzi, che hanno lottato fino all'ultimo per il primo posto, non sono certo gli ultimi della Lega Pro. Sono sempre un'ottima squadra, una squadra forte con giocatori validi che conoscono bene la categoria, e che ora torneranno magari a mettere un po' più di attenzione e di cattiveria mancate nelle ultime uscite, ma non per colpa di qualcuno. Anzi, ora bisogna solamente stringersi attorno ai giocatori e all'allenatore, fare in modo di tifare e remare tutti a favore, affinché i ragazzi sentano il calore della gente".

Dove può arrivare ai playoff questo Catania, con il ritorno di Toscano?

"Con il ritorno di Toscano, che è un allenatore vincente, e con la squadra che ha il Catania, se scacceranno le paure emerse potranno arrivare lontano. Penso che il Catania possa arrivare fino in fondo, ne sono sicuro; bisogna però cacciare queste 'streghe' dalla testa dei ragazzi".