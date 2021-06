Il Gozzano è in Serie C: la promozione è aritmetica

Giornata di promozioni in Serie D: a ottenere un posto nella prossima Serie C è anche il Gozzano che a tre anni di distanza dalla prima storica promozione ha centrato nuovamente l'obiettivo.

Bastava solamente un pari nella sfida contro l'Imperia e così è stato: con l'1-1 ottenuto in Liguria la squadra piemontese è promossa aritmeticamente in C con due turni d'anticipo. Il gol promozione è il calcio di rigore di Allegretti che ha rimontato l'iniziale svantaggio: da lì è partita poi la festa per la squadra che torna così nel professionismo.