Ufficiale Potenza, annunciato un doppio colpo: ecco Galletta e Schimmenti

Doppio colpo del Potenza che ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo del terzino destro Vincenzo Galletta e il ritorno dell’attaccante Emanuele Schimmenti: entrambi hanno firmato un biennale. Questi i due comunicati ufficiali:

"Potenza Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Galletta fino al 2026.

Classe 2003, originario di Napoli, muove i primi passi nell’Ascoli Calcio, dove gioca nel campionato di Primavera 1. A seguire importanti esperienze con le maglie di Afragolese e Casertana. Con i falchetti vince i playoff di Serie D mettendo a referto 24 presenze, 1 gol e 5 assist. Nell’ultima stagione, sempre in serie D, conquista i playoff con l’Acireale collezionando un totale di 28 presenze.

Potenza Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante, classe ’02, Emanuele Schimmenti, fino al 2026.

Dopo aver vestito la maglia del Potenza nella stagione 2022/23, mettendo a referto 12 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia Serie C, Emanuele passa alla Luparense FC, nel campionato di Serie D, raccogliendo 9 presenze tra campionato e Coppa Italia. Durante la sessione di mercato invernale si trasferisce al Gozzano, nel girone A di Serie D, dove mette in mostra tutte le proprie qualità e si rende protagonista collezionando 17 presenze e 6 reti in campionato".