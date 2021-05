Il Premio Calciatore Gentleman Lega Pro 20/21 assegnato a Colombo della Pro Patria

La prima edizione digitale del Premio Gentleman Fair Play in programma il 21 maggio e trasmessa in diretta sul portale SportMediaset.it è pronta a svelare il Signore del Calcio della Lega Pro. Il vincitore categoria Gentleman Lega Pro è Riccardo Colombo della Aurora Pro Patria.

L’episodio: la partita è Giana-Pro Patria. Secondo tempo della gara, risultato fermo sull’1-1, la gara è tirata. Azione d’attacco per la Pro Patria: la palla vaga in area di rigore, Colombo si avventa e cade. L’arbitro indica il dischetto del rigore concedendo il penalty. Qualche momento concitato, le lamentele dei giocatori della Giana poi il gesto di fair play: Colombo parla con il Direttore di gara e confessa di non aver subito il fallo di rigore. L’arbitro non può che cambiare la sua idea iniziale e ridare palla ai padroni di casa. Un calciatore che fa la differenza per etica del lavoro, un esempio da seguire e professionista serio.

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dichiara: “Il gesto del Capitano Colombo è un grande gesto, oserei direi straordinario per il panorama calcistico, normale rispetto a cosa dovrebbe rappresentare il calcio in termini valoriali. Soprattutto in un momento difficile come quello che il Paese sta attraversando, penso sia importante rafforzare la dimensione etica del calcio, riportarlo sul terreno dei valori, utilizzarlo come veicolo per restituire leggerezza e bellezza alle persone, a grandi e bambini”.

L’Organizzatore Gianfranco Fasan dichiara: “Una scelta semplice ma straordinaria nel calcio di oggi. Il centrocampista si è contraddistinto per un grande gesto di fair play, di grande lealtà e anche coraggio direi nel corso della gara contro il Giana rifiutando un rigore fischiato a favore dall’arbitro. Un gesto selezionato dalla Lega Pro e immediatamente condiviso da tutto il premio Gentleman”

Il 21 maggio si potranno scoprire tutti i vincitori nella nuova versione del Gala Gentleman in streaming condotto dalla collaudata coppia Giorgia Rossi e Massimo Caputi. Il Premio Gentleman ideato dal 1996 da Gianfranco Fasan e Federico Alosi è il riconoscimento più conosciuto dedicato al Fair Play nel calcio professionistico. Dal 2014 Javier Zanetti ne è il Presidente Onorario.