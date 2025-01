Ufficiale Pro Patria, finisce l'avventura di Colombo in panchina. Ha rassegnato le dimissioni

vedi letture

Termina dopo un anno e mezzo l'avventura del tecnico Colombo sulla panchina della Pro Patria. L'allenatore ha infatti rassegnato le dimissioni nella giornata odierna dopo la quinta sconfitta di fila in campionato e il penultimo posto in classifica nel Girone A di Serie C. Questo il comunicato del club lombardo:

"Aurora Pro Patria 1919 interrompe il silenzio solo per comunicare che Riccardo Colombo ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della Prima Squadra.

La Società desidera ringraziare Riccardo per il lavoro svolto in questi 19 mesi, nei quali ha portato all’interno dell’ambiente Pro Patria un alto livello di serietà e di dedizione al lavoro, contraddistinguendosi non solo per il profilo di competenza mostrato, ma soprattutto per l’attaccamento alla maglia biancoblu e a tutta la realtà tigrotta.

I migliori auguri da parte di tutta la Società a chi ha vissuto il biancoblu in maniera viscerale: da tifoso, da giocatore, da capitano, da allenatore.

Contestualmente Aurora Pro Patria 1919 comunica che la Prima Squadra sarà affidata ad interim a Massimo Sala, che aveva già ricoperto tale ruolo nella stagione 2021/22".