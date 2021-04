Il Pontedera presenta ufficialmente il nuovo pullman Granata: la nota della società toscana

Si è tenuto questa mattina il terzo Granata Business Club, progetto organizzato dal Pontedera con l'obiettivo di favorire la sinergia tra le aziende del territorio che hanno deciso di sposare il progetto del club.

Nell'occasione, è stato presentato anche il nuovo pullman che accompagnerà la prima squadra, e che ora è stato ufficializzato dalla società attraverso la nota che di seguito riportiamo

"Il nuovo pullman è stato presentato questo mattina dal direttore organizzativo, Andrea Bargagna, durante il Granata Business Club, l’incontro mensile in videoconferenza tra gli sponsor organizzato dall’U.S Città di Pontedera. “Questi momenti di dialogo e scambio di idee sono importantissimi per creare legami e sinergie tra le varie realtà commerciali che sostengono il progetto Granata - ha spiegato Bargagna. - Questo mezzo non sarà solamente a disposizione della società ma anche di tutta Pontedera. Un regalo per la città e per la squadra arrivato dalla collaborazione tra due sponsor del Pontedera calcio, ovvero MB Trading e Autolinee Danti, che ci teniamo a ringraziare ufficialmente per averci affiancato in questo importante progetto”.

“Quando si parliamo dell’U.S Città di Pontedera non facciamo riferimento solo alla squadra della città ma anche a tutto quello che vi ruota intorno - ha spiegato il sindaco Matteo Franconi questa mattina durante il Granata Business Club. - Quando si riesce a valorizzare la città tramite lo sport, ci sono solo valori aggiunti. Sono contento di vedere che la Società Granata stia riuscendo a creare sinergie virtuose tra gli sponsor, perché solo facendo squadra si arriva a importanti traguardi. Ringrazio Walter Bracci di MB Trading e Cristian Ferrera di Autolinee Danti per l’appoggio che hanno fornito nella realizzazione del progetto”.