Ufficiale Giugliano, tesserato l'ex centrocampista del Benevento Riccardo Improta

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Improta. Il centrocampista, classe 1993, si lega al club con un accordo fino al termine della stagione, ed è già a disposizione di mister Ezio Capuano.

Termina il percorso giovanile nel Genoa. Esordisce in Serie B con la Juve Stabia nella stagione 2012/2013. L’anno successivo arriva l’esordio in massima serie con la maglia del Chievo Verona. In seguito, protagonista sempre in serie cadetta con le maglie di: Padova, Bologna, Cesena, Salernitana e Bari. Nella stagione 2018/2019 il trasferimento a Benevento, dove in cinque stagione centra una promozione in Serie A e due playoff promozione sempre per la massima serie. La scorsa annata ha vestito la maglia del Latina, centrando ventinove presente e una rete. Nella sua lunga e vincente carriera, Impronta può vantare oltre 30 presenze in Serie A e oltre 250 presenze in Serie B.

Inoltre è stato protagonista con la maglia della Nazionale italiana con le formazione Under 19, Under 20 e Under 21 centrando 22 presenza totali.