Giugliano, Improta: "Sto entrando nel ritmo. Capuano persona molto intelligente"

Intervenuto nel corso del podcast Fuorigioco - Oltre il Campo, il nuovo giocatore del Giugliano Riccardo Improta ha raccontato: "Sono qui da nemmeno due settimane, ho fatto sei-sette allenamenti e sto riprendendo la forma dopo due mesi e mezzo senza lavorare in gruppo. Il feeling con la squadra? Piano piano sto conoscendo tutti. Ho giocato cinque-sei minuti a Bergamo e una mezz’ora nell’ultima partita: sto entrando nel ritmo.

Compagni 'precisini'? Per ora non ne ho trovati qui. C’è un gruppo molto simpatico, più leggero rispetto ad altri. Capuano? È una persona molto intelligente che capisce di calcio. Prima ancora di averlo come allenatore lo stimavo già. È uno con cui andrei tranquillamente a mangiare una pizza.

Obiettivi con il Giugliano? Sono venuto qui perché ho ancora tanta voglia nel calcio. Dopo i trent’anni sembra che sei finito, ma io voglio dimostrare il mio valore come uomo e come calciatore. Sognare è la cosa più bella che ci sia. Prima il rispetto della maglia e del gruppo, poi provare ad arrivare il più in alto possibile. Ho perso il conto dei tatuaggi, saranno più di quindici. La schiena è piena, il braccio anche. Ho un leone, la tigre ancora no… magari la farò a fine stagione con un grande obiettivo raggiunto".