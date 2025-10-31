TMW
Giugliano, innesto in arrivo dagli svincolati: accordo con l'ex Benevento Improta
Innesto in arrivo dal fronte svincolati per il Giugliano.
Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club campano, passato nelle mani di Ezio Capuano negli scorsi giorni, avrebbe definito il tesseramento di Riccardo Improta, esterno mancino classe 1993. Pronto per lui un accordo fino al termine della stagione.
Il giocatore, originario di Pozzuoli, è libero da vincoli contrattuali dopo la fine del rapporto annuale col Latina. In precedenza per lui un'esperienza di sei anni al Benevento e prima ancora con Bari, Salernitana, Cesena, Bologna, Padova, Chievo Verona e Juve Stabia.
