Inter U23, Vecchi soddisfatto: "Vittoria meritata, squadra con grande voglia"

L’Inter U23 torna al successo espugnando il campo della Pro Vercelli e interrompe una serie negativa di dieci partite senza vittorie. Il tecnico Stefano Vecchi ha analizzato così la prestazione: “Abbiamo fatto un’ottima partita. È vero che arrivavamo da dieci gare senza vittorie, ma spesso avevamo anche fatto buone prestazioni senza raccogliere punti. Oggi siamo stati bravi a sbloccarla e a concretizzare”.

Vecchi ha riconosciuto qualche rischio corso durante il match, ma anche le occasioni sprecate per chiuderlo: “La Pro Vercelli ci ha impensierito in alcune situazioni, ma noi abbiamo avuto tre o quattro occasioni per fare il terzo gol”. Il tecnico ha poi sottolineato la reazione del gruppo dopo l’ultima sconfitta: “Si è vista una squadra vogliosa, che voleva riscattarsi dalla brutta gara contro la Dolomiti Bellunesi. C’era tanta voglia di reagire”.

Ampio spazio anche alla situazione infortuni, che sta condizionando la rosa: “Siamo in difficoltà numerica. Calligaris è stato operato, La Gumina ha problemi alla caviglia e abbiamo deciso di fermarlo. Prestia dovrebbe rientrare presto, mentre speriamo che Re Cecconi non abbia nulla di grave. Siamo davvero contati”.

Nonostante le assenze, Vecchi ha elogiato chi è sceso in campo: “I ragazzi stanno dimostrando grande voglia di mettersi in mostra. Quando manca qualcuno, c’è sempre un altro pronto a dare il suo contributo”.