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Inter U23, Vecchi: "Ingenuità decisive, questa stagione deve farci crescere"

Inter U23, Vecchi: "Ingenuità decisive, questa stagione deve farci crescere"TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 21:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si chiude senza playoff la prima stagione dell’Inter U23 in Serie C. La sconfitta casalinga contro l’Union Brescia certifica il dodicesimo posto finale e lascia ai nerazzurri il rimpianto di un’annata altalenante, soprattutto nella continuità dei risultati.

Il tecnico Stefano Vecchi, a fine gara, ha analizzato con lucidità la gara terminata 1-0 in favore degli avversari: “Abbiamo fatto i primi 30 minuti molto bene - ha esordito -, poi purtroppo siamo abituati a vedere errori abbastanza grossolani e il gol subito è un po’ l’emblema della stagione. Siamo poco incisivi, poco concreti e poco cattivi. Contro una squadra di spessore come il Brescia, seconda in classifica, certe ingenuità si pagano”.

Vecchi ha poi spiegato la scelta del cambio modulo, orientata a una maggiore gestione del possesso: “Volevo portarli fuori, farli girare e trovare spazi. Sapevamo che avremmo dovuto giocarci tutto nel finale, per questo ho inserito due attaccanti. La strategia era questa, ma non ha funzionato. Abbiamo comunque avuto occasioni, una traversa e alcune mischie, però non siamo stati abbastanza concreti”.

Infine un giudizio su Maye, tra i più utilizzati: “Ha risposto bene, ha grande potenzialità. Non è un esterno puro, ma ha fisicità e qualità. Può giocare anche più centrale, ma si è adattato e ha fatto una buona gara”, ha concluso.

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