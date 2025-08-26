Rinforzo in attacco per il Bra: arriva Di Biase in prestito secco dalla Juventus
Rientrato da sei mesi in prestito alla Pergolettese, dove ha giocato appena sei gare senza trovare la via del gol, per il giovane attaccante Di Biase c’è una nuova esperienza in Serie C con la maglia del neopromosso Bra. Questo il comunicato dei giallorossi piemontesi:
Firma e contratto depositato, Gianmarco Di Biase è un nuovo calciatore del Bra! La società giallorossa annuncia di aver acquisito, in prestito gratuito dalla Juventus per la stagione 25/26, l'attaccante classe 2005.
Nativo di Empoli, vanta un percorso calcistico importante nelle giovanili della Pistoiese. La Juventus mette gli occhi su di lui, lo acquista e lo lascia in prestito a Pistoia (in Serie D). Successivamente, con la maglia bianconera, milita nel campionato di Primavera 1. Nel febbraio 2025 (con la formula del prestito temporaneo) passa alla Pergolettese ed esordisce in Serie C (nel girone A). Inizia il 2025/2026 con la Juventus Next Gen e viene convocato per l'amichevole con la prima squadra bianconera allenata da Igor Tudor, il 13 agosto scorso all'Allianz Stadium.
Ora, la sua nuova avventura con i colori giallorossi del Bra. Si è già aggregato ai suoi nuovi compagni ed è a disposizione di mister Fabio Nisticò per l'impegno di campionato con il Perugia (30/8 a Sestri Levante). "Colpo" in entrata del direttore sportivo braidese Ettore Menicucci, grazie agli ottimi rapporti con la società Juventus Football Club, con l'innesto in rosa della promessa bianconera.
Benvenuto Gianmarco!