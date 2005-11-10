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Juventus Next Gen, si guarda al futuro: Grelaud prolunga il contratto fino al 2028

Juventus Next Gen, si guarda al futuro: Grelaud prolunga il contratto fino al 2028
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
ieri alle 17:33Serie C

Giornata di rinnovi in casa Juventus Next Gen, con il terzino sinistro Josue Grelaud che ha prolungato il proprio contratto con i bianconeri su base biennale, fissando dunque la nuova scadenza al 30 giugno 2028.
A renderlo noto, la stessa società torinese, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"Josue Grelaud ha rinnovato il suo accordo con la Juventus: è ufficiale, infatti, il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2028.

Una crescita costante, culminata in un'ultima stagione da punto di riferimento per l'Under 20. Il classe 2007, a Torino dall'estate 2023, ha recitato un ruolo di primo piano nell'annata 2025/2026, collezionando 36 presenze tra tutte le competizioni e offrendo il proprio contributo anche in fase realizzativa con 2 gol e 3 assist a referto. Abilità fisiche e tecniche che Grelaud è pronto a mettere in mostra anche nella prossima stagione con la maglia della Next Gen.

Complimenti Josue!".

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