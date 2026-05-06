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Juventus NG-Pianese, vertici bianconeri in tribuna: presenti Comolli e Chiellini
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I vertici della Juventus sono presenti questa sera allo stadio Moccagatta di Alessandria per assistere alla sfida valida per i playoff di Serie C fra la Juventus Next Gen e la Pianese, club allenato dall'ex bianconero Alessandro Birindelli.
In tribuna Damien Comolli, Giorgio Chiellini e il tecnico della formazione femminile Massimiliano Canzi.
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