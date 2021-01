Juventus U23, operato Israel per ridurre la frattura allo zigomo: intervento riuscito

Quattro giorno fa, dopo uno scontro di gioco in allenamento, Franco Israel aveva riportato una frattura dell’osso zigomatico destro. Questa mattina, come comunica il club, il portiere della Juventus U23 è stato operato per la riduzione della frattura e l’intervento è stato eseguito con successo: tempi di recupero stimati in circa 40 giorni.